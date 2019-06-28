Kayıp çoban 6 gün sonra bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatmaya giden ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan Ömer Kaya yakınları tarafın sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan Ömer Kaya geçen hafta cuma sabahı kendisine ait hayvanları otlatmak üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri ormanlık alanda arama çalışması yaptı. Arama ekiplerinin yanı sıra bölgede arama yapan şahsın yakınları Kaya'yı bir çeşmenin yakınlarında buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kaya, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.