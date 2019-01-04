Kayıp Evrim'in tutuklu olan babası serbest bırakıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'in tutuklu bulunan babası Burhan Atış, Zile Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı kararla serbest bırakıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası'nda 10 Temmuz günü kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi Dilet Atış ve babası Burhan Atış, kızlarının kaybolmasıyle ilgili verdikleri şüpheli ifadeler üzerine 24 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Trabzon cezaevinde tutuklu bulunan baba Burhan Atış için Zile Ağır Ceza Mahkemesi akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Zile Cezaevinde 109 gün tutuklu kalan anne Dilek Atış, 8 Kasım 2018 tarihinde serbest bırakılmıştı.10 Temmuz 2018 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyü yaylasında kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'den bugüne kadar yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınmadı.