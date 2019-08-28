İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp şahıstan 6 gündür haber alınamıyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde 6 gündür kayıp olan İbrahim Türkmen’den haber alınamıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 6 gündür kayıp olan İbrahim Türkmen'den haber alınamıyor.


Niksar İlçe merkezi Fatih Mahallesi, Şehit Mahmut Güler Caddesinde bir evde kiracı olarak yalnız yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen, 22 Ağustos Perşembe günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.


Ev sahibi Mustafa Cebecioğulları, kiracısı Türkmen'den haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi. Emniyet birimleri tarafından altı gündür kayıp olarak aranan Türkmen'e ait şu ana kadar bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.