Kaymakam Gökay: “Şiddetin her türlüsüne karşıyız”

Tokat'ıın Turhal ilçesinde aralık ayı muhtarlar istişare toplantısı birim müdürleri, okul müdürleri ile köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde yapıldı. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önlenmesinin konu edildiği toplantıda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü'nden yetkili personeller sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Gökay, “Kadına, çocuğa, engelliye kısacası her canlıya yapılan şiddetin her türlüsü yanlıştır. Ancak bilinçli bir toplum ve bilinçli nesiller ile bu tür şiddet olaylarının önüne geçebiliriz. Yine birbirimizi severek ve saygı duyarak şiddetin önüne geçebiliriz. Kadın ve çocuk istismarının önlenmesi için atılacak en önemli adım eğitimdir. Biz de Turhal Kaymakamlığı olarak böyle hassas bir konuda tüm birimlerimizle birlikte şiddete dur demek için çalışmalar yapıyoruz” dedi.