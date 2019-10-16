Kaymakam ile Başkan'dan esnaf denetimi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Dünya Gıda Günü dolayısı ile Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ile Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan esnafları denetledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Niksar İlçe Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Niksar İlçe Müdürü Namık Özdüzgün gıda üretimi yapan ve tüketimi yapılan iş yerleri denetlendi. Yapılan denetimlerin ardından şehitler saat kulesinde kurulan stantta sağlıklı gıda hakkında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, öğrencilere ise süt ikram edildi.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, amaçlarının üretimden son üretim aşamasına kadar gıdaların sağlıklı bir şekilde sofralarımıza ulaşması olduğunu ifade ederek, “Gıda üreten işletmelerimize de seslenmek istiyorum sağlıklı gıdayı sofralarımıza zehirsiz bir şekilde lütfen iletsinler. Terör sadece meydanlarda silahlı terör değil, gıda terörü de maalesef bizi en fazla üzen noktalardan birisi. hem bireysel anlamda hem devlet anlamında yekün masraflara sebebiyet veren bir sıkıntı söz konusu” dedi.

Başkan Özcan ise gıda yönünden duyarlılık noktasında bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, “Bu manada İlçe tarım müdürlüğü ve denetim ekiplerine teşekkür ediyorum. Sahada denetimlerimizi yaptık gerçekleştirdik ve bilinç oluşması noktasında da bir stant kuruldu. Niksar halkımızın tüm insanlığın sağlıklı gıdaya ulaşması için ellerinden gelen tüm gayretleri yapmalarını arzu ediyorum. İnşallah bu günün anlam ve önemine binaen yapmış olduğumuz etkinlik gerçek manada amacına ulaşır diye ümit ediyorum” diye konuştu.