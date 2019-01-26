Kaymakam Üçer, aileleri ziyaret etti

Ahmet Süheyl Üçer, sosyal yardımlaşma kapsamında bulunan aileleri ziyaret etti.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'nın öncülüğünde başlatılan Sosyal Destek Tokat projesi kapsamında Gaziosmanpaşa Mahallesi sakini Hüseyin Tan, Boyacılar Mahallesi sakini Sati Telli, Cumhuriyet Mahallesi sakinleri Şenay Öncül ve Yurdagül Sevim'i ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Üçer, “Devletimiz sosyal devlet anlayışı kapsamında zaten vatandaşımızın birçok ihtiyacını karşılıyor. Bizler de gönül almak, dua almak ve vatandaşımızın hal ve hatırını sormak için evlerinde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerimiz sayesinde vatandaşlarımızla buluşarak onları dinleme fırsatı buluyoruz. Bu vesile ile hem ailelerin eksiklerini tespit ediyor hem de isteklerini öğrenip gereğini yapıyoruz.” dedi.

Kaymakam Üçer'in vatandaş ziyaretlerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kaya Misafir de hazır bulundu.