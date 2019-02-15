Kaymakam Üçer, öğrencilerle birlikte kitap okudu

Ahmet Süheyl Üçer, Tokat Valiliği tarafından başlatılan 'Kitap Tokat' projesi kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Turhal ilçesinde 'Kitap Tokat' projesi kapsamında düzenlenen okuma saati etkinliğinde Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle birlikte kitap okudu. Kaymakam Üçer, Tokat Valisi Ozan Balcı tarafından başlatılan proje ile amaçlarının öğrencilere kitap okumaya teşvik ederek kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuduğunu anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Okumanın önemini vurgulayan Kaymakam Üçer, sadece öğrenciler değil herkesin kendisine kitap okumak için zaman ayırması tavsiyesinde bulundu.