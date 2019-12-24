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Kaymakamdan öğrencilere kitap tavsiyesi

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, öğrencilere başarıyı yakalamak için kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.


Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile birlikte Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan tekvando, halk oyunları, saz kursu ve lise öğrencilere yönelik açılan üniversiteye hazırlık kursuna katılan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerden başarılı olmaları için bu süreci sıkı tutmalarını, imkanları iyi değerlendirmelerin beklediklerini belirten Baytok, akademik başarılarını artırıcı kurslarla birlikte sosyalleşmeleri için müzik, resim, spor ve kültürel alanlara yönelmelerini önerisinde bulundu. Başarıya giden yoldan birisininde kitap okumaktan geçtiğini belirten Kaymakam Baytok, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

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