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Kaz gölü kısmen buz tuttu

Tokat’ta, 108 kuş türüne ev sahipliği yapan Kaz gölü kısmen buz tuttu.

Tokat'ta, 108 kuş türüne ev sahipliği yapan Kaz gölü kısmen buz tuttu.


Tokat'ın Pazar ilçesinde Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen Kaz Gölü yaz-kış doğa manzarası ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Yılda yaklaşık olarak 50 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği göl, kış mevsiminde ayrı bir görüntüye kavuştu. Hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu göl kısmen dondu. İnce buz tabakasıyla kaplanan göl havadan görüntülendi Kaz gölünü yakınları ile birlikte gezen Merve İşeri, ilk defa gezdiği gölün manzarasına hayran kaldığını söyledi. Soğuk hava nedeni ile gölün bir kısmının donmuş olduğunu belirten İşeri, kışın farklı bir manzaraya kavuşan gölü doğa severleri gezmeye davet etti.

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