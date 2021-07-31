Tokat'ın Pazar ilçesinde kuşların göç yolunda bulunan Kaz Gölü proje çalışmaları nedeni ile ziyaretçilere kapatıldı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2006'da "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen Kaz Gölü'nde sosyal alanların oluşturulması için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdaresinin destekleri ile başlatılan projenin startı verildi. Yaklaşık 13 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında yürüyüş yollar, bisiklet yolu, kır lokantası, gün batımı terası, mescit yapılacak. Yaklaşık 5 ay sürecek olan çalışmalar nedeniyle Kaz Gölü ziyarete kapatıldı.

Kuşların önemli göç durakları ve ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olan Kaz Gölü, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliği ile hayran bırakan kaz gölü yaz-kış farklı güzelliğe bürünüyor.