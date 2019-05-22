Kaz gölüne 3 bin adet lavanta dikildi

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölü çevresindeki boş durumda bulunan alanlara 3 bin adet lavanta fidesi dikildi.

Tokat'ta Akdağ'ın zirvesinden Kazovaya Kırsal Turizm Rotası Projesi kapsamında Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında lavanta dikimi başladı. Isparta'dan getirtilen fideleri İŞKUR aracılığı ile çalışan işçiler tarafından toprakla buluşturuldu. Bir örneği Japonya'da bulunan ve farm tomita olarak bilinen bölgenin benzeri olması planlanan Kaz Gölü çevresinde lavanta tarlaları oluşturulacak. Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, lavanta ve çiçek bahçesi ile bölgeye gelen turist sayısında artış sağlanması ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflediklerini kaydetti.

Tokat Kaz Gölü'nün ulusal ve uluslararası turizmine açılması için geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarda 443 dekar alanda balçık ile biriken tortular temizlenirken, kuşların konaklayabilmeleri, iniş ve kalkış yapabilmeleri amacıyla göl yüzeyini kapatan sazlıklar kesildi. 110 kuş türüne ev sahipliği yapan Kaz Gölü'nde iki gözetleme kulesi ile doğa tutkunlarına kuşları izleme imkanı sunuldu.