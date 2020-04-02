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Kaza kurşunu kardeşinin canına mal oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ağabeyinin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sırtından vurulan genç hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ağabeyinin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sırtından vurulan genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Kuzköy'de yaşayan Mehmet A. (21) ve Serdar A. (19) anne ve babasıyla birlikte ilçe merkezinden tarlalarına çalışmaya gitti. İddiaya göre; Mehmet A.'nın kazayla tüfeği ateş alması sonucu kardeşi sırtından vuruldu. Ağabeyi tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesi'ne getirilen genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Serdar A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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