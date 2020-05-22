Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi

Afyonkarahisar'da tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın (25) cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Albayrak, soyunma kabininde kıyafetlerini değiştirirken beylik tabancası kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'dan Albayrak'ın cenazesi öğle saatlerinde kara yolu ile Tokat'a getirildi. Hikmet ve Aynur Albayrak çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Albayrak'ın cenazesine Tokat protokolü nün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenine katılanlara korona virüs tedbirleri kapsamında maske dağıtıldı. Sosyal mesafe kuralları dikkat edilerek kılınan cenaze namazı sonrasında Albayrak'ın cenazesi Büyükbeybağı Mezarlığında toprağa verildi.