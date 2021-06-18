Kaza yapan araç dört takla attı, içerisindeki kişi emniyetin bahçesine uçtu

Dört takla atan aracın içerisinden fırlayan bir kişi İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza Tokat-Niksar karayolu İl Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Celal A. (48) idaresindeki Renault marka 60 AAR 227 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. 4 takla atan otomobil, emniyet müdürlüğünün bahçe duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisi ile otomobilin arka tarafında bulunan Hatice A. (42) araçtan fırlayarak emniyet müdürlüğünün bahçesine uçtu. Yaklaşık 2 metre yükseklikten bahçeye düşen kadın ağır yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Yaralı kadın sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ile oğlu Onur A. (20) ise başka bir ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.