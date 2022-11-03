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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ta otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Osman Arık’ın (23) cenazesi memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Osman Arık'ın (23) cenazesi memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.


Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Osman Arık'ın cenazesi Tokat'ın Zile ilçesinde baba ocağına götürülerek helallik alındı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Arık'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda taşındı. Bekar olduğu öğrenilen Arık'ın cenazesi Asri mezarlığında toprağa verildi.

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