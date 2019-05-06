Kazada hissettiklerini 6 yıl sonra tekrar yaşadı

Tokat'ta, "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerinde simülasyon otomobiline binen vatandaşlar kaza anında kemer takmadıklarında neler yaşayabileceklerini uygulamalı olarak gördü.

Tokat Cumhuriyet Meydanında "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında stantlar açılarak öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Kaza simülatör aracının bulunduğu etkinlikte vatandaşlar, trafik kurallarına uymadıklarında başlarına gelebilecek kazaları uygulamaları olarak gördü. Ortalama 5 kilometre hızla giden bir otomobilde emniyet kemeri takmayanların kaza esnasında başına gelebilecekler simülasyon aracında gözler önüne serildi. Basın mensupları da araca binerek o anları yaşadı. Gazeteci Mihriban Koçaker, emniyet kemeri takılı olarak otomobili bindiği halde takla sırasında yaşananların emniyet kemerinin önemini gözler önüne serdiğini kaydetti.

6 yıl önce geçirdiği kaza anını tekrar yaşadı

Tokat'ta 6 yıl önce geçirdikleri trafik kazasında 3 takla atan araçtan yaralı olarak kurtulan ana sınıfı öğretmeni Nurdan Karaçuha'da simülasyon aracına bindi. Kaza geçirmiş birisi olarak emniyet kemerinin önemini bir daha yaşayarak görmüş olduğunu belirten Karaçuha, “Kaza yaptığımızda emniyet kemerimiz takılı değildi. Çok kötü olmuştu, şuan kemerimiz takılı olduğu için araç takla attığında hiç etkilenmedim. Kesinlikle emniyet kemeri takılmalı” dedi.

Emniyet kemeri hayat kurtarıyor

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, araç sürücülerinin mutlaka yola çıkmadan önce emniyet kemeri takması gerektiğini kaydetti. Emniyet kemerinin kazalarda hayat kurtardığını ifade eden Bozkurt, “Emniyet kemerinin yararını simülasyon aracına binerek yaşayanlar bizzat görmüş oluyor. Küçük araçların hızlı gittiğini düşünürsek emniyet kemeri takılmadığında takla atma neticesinde kapıdan, camdan dışarı savrulduğunda yaralamalı veya ölümlü kazalar olduğunu görüyorsunuz. Emniyet kemeri takıldığında hayat kurtarıyor bir can simidi vazifesi görüyor” diye konuştu.