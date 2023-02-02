İhlas Haber Ajansı

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Kazada ölen genç muavin toprağa verildi

Tokat’ta meydana gelen otobüs kazasında devrilen otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden muavin toprağa verildi.

Tokat'ta meydana gelen otobüs kazasında devrilen otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden muavin toprağa verildi.


Van-Samsun seferini yapan yolcu otobüsü Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma nedeni ile kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden muavin Mert Balcı'nın (24) cenazesi hastane morgundan alınarak memleketi Niksar'a götürüldü. Şahinli köyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Balcı'nın cenazesi gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi.

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