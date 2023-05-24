Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen kazada yaralanan genç, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Erbaa'da meydana geldi. Akşam saat 20.00 sularında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda seyir halinde olan M.T. (21) idaresindeki Fiat marka 60 ADZ 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton direğe çarpan araç hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü M.T. (21) ve yanında yolcu olarak bulunan Mert Yıldırım (21) itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan M.T. ve Mert Yıldırım, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Mert Yıldırım bugün Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.