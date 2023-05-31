Kazadan yaralı kurtuldu, hastanede hayatını kaybetti

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal karayolu üzerinde tek taraflı olarak gerçekleşti. Tokat istikametinden Turhal istikametine giden Uğur Perçin idaresindeki 20 AFV 945 plakalı Chevrolet marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpışma sonucunda araçta bulunan sürücü Uğur Perçin ve B.Ö. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Uğur Perçin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Uğur Perçin ve B.Ö. Tokat'ta bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonucunda sürücü Uğur Perçin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen Perçin hayatını kaybetti. Uğur Perçin'in Tokat'ta bulunan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde Kimya Öğretmeni olduğu öğrenildi.