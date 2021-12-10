Kazakistan'da Türk yatırımcılarına destek

Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan'da Türk yatırımcılar için kapsamlı ve üç seviyeden oluşan devlet desteği sağlandığını söyledi.

Tokat'ta, Kazakistan ve Türkiye arasında yapılabilecek kültürel ve ticari faaliyetleri ile ilgili istişare toplantısı yapıldı. Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekul'un katılımı ile düzenlenen toplantıya iş dünyası ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kazakistan'ın Orta Asya'nın parlayan yıldızı olduğunu kaydetti. Kazakistan'ın Türk dünyasındaki önemine değinen Başkan Eroğlu, “Tokat'ımızın Kazakistan'la kuracağı bu dostluk bağı ile oluşturacağımız o kardeşlik köprüsü ile sadece ticarette değil sosyal yaşantıda, kültürel çalışmalarda da ilişkilerimizi daha kuvvetlendireceğimiz bir süreç bizi bekliyor” diye konuştu.

Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise “Kardeş Türk yatırımcılar için Kazakistan'da Yeni Dönem Yatırım Fırsatları” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Kazakistan ekonomisi alınan önemli kararlar ve devletin uyguladığı liberalleşme politikası sonucu sürekli istikrarlı büyüdüğünü ve geliştiğine dikkat çekti. Tokatlı iş insanlarına seslenen Saparbekuly, Türk yatırımcılar için kapsamlı ve 3 seviyeden oluşan devlet desteği sağlandığını sözlerine ekledi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşmaların ardından, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'ye fahri elçilik unvanı plaketi takdim etti.