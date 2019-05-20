Kelebek Kadınların ünü ülke sınırlarını aştı

Tokat'ta yaşayan Genç Sanatçı Mehmet Ciril'in tuvaline yansıttığı 6 eserden oluşan 'Kelebeğin Etkisi' serisinin kelebek kadınları, Türkiye'den sonra Avrupa ve İran'da da sanatseverlerden büyük ilgi görmeye başladı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde çocukluğundan beri resim çizen Mehmet Ciril, yaptığı grafik tasarım işini bırakarak Güzel Sanatlar Fakültesine gitti. Burada öğrenciyken çizdiği ünlü portreleriyle sanat dünyasında adından söz ettiren 34 yaşındaki genç sanatçı, mezun olduktan sonra hayata geçirdiği projeleriyle İstanbul'daki sanat galerinin de ilgisini çekti. Kelebek ve kadın temalı çizimleriyle yurt dışında da ismini duyurmayı başaran Ciril'in tabloları başta işadamları ve koleksiyoncular olmak üzere sanatseverler tarafından takibe alındı. Resme ve bu sanata olan ilgisinin çocukluk yaşlara dayandığını ve ne zaman çizmeye başladığını hatırlamadığını söyleyen Ciril, profesyonelliğe geçiş hikayesindeki önemli dönüm noktalarını İHA muhabirine anlattı. Ciril, "Bilindiği gibi çocuklar kitapların önce yazılara bakar, yazılarını okur. Ben ise önce resimlerine bakardım. Sonra ilkokulda resim yarışmasına filan katıldığımı hatırlıyorum. Çizmeyi seviyordum, bana bir coşku veriyordu. Daha sonra halamın oğlunun yönlendirmesiyle grafik tasarımcılığına yöneldim. Biraz da zaman artık teknolojiye göre şekil aldığından öyle yönlendirildim. Uzun yıllar Tokat'ta grafik tasarımcılığı yaptım, çeşitli gazete ve reklam ajanslarında çalıştım. Sonra kendi ajansımı da açtım. Ama olmadı, bunlar da bana yetmedi. Her şeyi bırakıp Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandım. İşin daha da zirve noktasını düşünüyordum. Çünkü sanatta en zirve nokta: resim ve heykel sanatı" ifadelerini kullandı.

Öğrenciyken çizdiği ünlü portreleriyle tanındı

İlk serisini hayata geçirmeden önce öğrencilik yıllarında bazı ünlülerin portrelerini de çizdiğini söyleyen Mehmet Ciril'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı. Beyazıt Öztürk ve Deniz Akkaya gibi birçok ünlüye çizdiği portrelerini hediye eden genç sanatçı, daha okulundan mezun olmadan eserleriyle konuşulmaya başlandı. Ciril, "Erciyes Üniversitesinde tamamladığım eğitimim esnasında ünlülerin çeşitli çalışmalarını yaptım. Bazı basın kuruluşlarında haberlerim yapıldı. Cem Yılmaz'ın çalışmasını yaptım, hiper realist çalışması. Beyazıt Öztürk, Deniz Akkaya. Sonra hediye ettim bir çoğunu kendilerine. Mezun olduktan sonra profesyonel olarak ilk serime başladım" diye konuştu.

Kelebeğin etkisi serisi; kelebek etkisiyle yayıldı

Mehmet Ciril tuvalinde bir çok mitolojide önemli yere sahip kelebekleri konuk etmek istedi. Zarafeti temsil eden kelebeğin, yine zarafeti temsil eden kadınlarla birleştiren Ciril'in bu eserleri İstanbul ve Bodrum'da büyük ilgi görmeye başladı. Seri'nin 6.tablosunu da tamamladığını söyleyen ve önce Avrupa sonra da İran gibi Ortadoğu ve Asya ülkelerinden de mesajlar almaya başladığını dile getiren Mehmet Ciril, "Kelebekten etkilendiğim için yapısı ve zarifliğinden, bunu bayanlara, kadınlara uyarlamaya çalıştım. Sonra Kelebek Etkisi serisi ile bu sene 6. tablomu yaptım. İlk 5'i özel koleksiyonerlerde yer aldı. Ben küçük bir yerde, Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşıyorum. Küçük bir yerden sesimizi duyurmaya çalışıyor, İstanbul'daki özel bir galeri ile çalışıyorduk. Ama bugün yavaş yavaş konuşulmaya başlandım. İstanbul'da olsun, Avrupa'da olsun sosyal medya hesaplarında takipçilerim de çoğaldı. Her gün bir çok yerden ve ülkeden mesajlar alıyorum. Yaptığım çalışmaların taklitleri de gelmeye başladı. Sağ olsunlar ya bana gönderiyorlar. Hatta dün bana İran'dan bir bayan yazdı. Benim çizdiğim çalışmayı çizmek istediğini söyleyerek izin istedi. Bunlar benim için çok güzel ve mutlu edici şeyler" şeklinde konuştu.