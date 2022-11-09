Kelkit Çayı yanında erkek cesedi bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kelkit Çayı kenarındaki arazide erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şahinli köyü yakınlarında Kelkit çayı kenarında boş arazide hareketsiz halde yatan bir şahıs gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Niksar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme sonrasında, Ayhan Boyraz adlı şahsa ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.