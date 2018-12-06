Kemoterapi tedavisi gören hastalara 'saç' bağışı kampanyası

Tokat'ta, kemoterapi tedavisi gören hastalara moral vermek için başlatılan ücretsiz peruk kampanyasına saç bağışı desteği bekleniyor.

Samsunlu kuaför Hüseyin Alkan'ın müşterilerinin bağışladığı saçları peruk yaparak kemoterapi tedavisi gören hastalara hediye etmesi ile başlayan kampanya yayılıyor. Tokat'ta da kampanyaya destek veren bağışçılardan alınan saçlar Samsun'a peruk yapılması için gönderiliyor. Talepte bulunan kemoterapi hastalarına peruklar hediye edilerek moral veriliyor. Tokatlı kuaför Cemil Gezici, kemoterapi tedavisi gören kadın hastaların saçlarının dökülmesi nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilenmemeleri için başlatılan saç bağışı kampanyasına destek beklediklerini söyledi. Bağışta bulunan müşterilerinin saçlarını Samsun'dan irtibata geçtikleri kuaföre göndererek peruk yapılmasına destek olduklarını ifade eden Gezici, "Bu projenin mimarı Samsun'da kuaförlük yapan arkadaşım. Tokat'ta da birkaç hastanın bizlere talepte bulunması sonucu bağışlarla yapılan peruklardan bizlere yardımcı oldu. Kemoterapi tedavisi gören hastalara bu perukları hediye ettik, çok memnun kaldılar. Bu kampanya gitgide rağbet görmeye başladı" dedi.

Kampanyaya destek için saç bağışı bekliyorlar

Gezici, kampanyaya destek için saç bağışı beklediklerini ifade ederek, "Gerçek saç bulmak bizler için zor oluyor. Bu anlamda 30 santimetrenin üzerindeki saçlardan peruk yapılabiliyor. İsteğimiz uzun saçlarından sıkılarak kestirmek isteyenlerin başka insanlara yardımcı olmaları için bağışta bulunmaları. Bu şekilde kemoterapi tedavisi gören hastalara daha rahat ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bir bayan için saç çok önemli. Bağışta bulunduğumuz kadınlar kendilerini bu anlamda daha iyi hissediyor" diye konuştu.

Çocukları mutlu etmek için bağışta bulundu

11 yaşındaki Yağmur Şahin, kemoterapi tedavisi gören yaşıtlarının mutlu olması için saç bağışında bulunduğunu belirterek, "Onlara bir umut olması için saçlarımı kestirdim. Saçlarım belime kadar uzundu, kestirdim. Destek vermekten dolayı çok mutluyum" dedi. Kuaför Selçuk Bal ise iş yerine gelerek saç kestiren müşterilerinin kampanyaya destek vererek bağışta bulunduğunu ifade ederek, "İlgi oldukça yoğun. Aylık 15-20 saç bağışı geliyor elimize. Bizler de saç kesimi yaparak tedavi gören hastalar için gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Tedavi sürecinde moral oluyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı-Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Gümüşay, kanser tedavisi gören hastaların tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkisi olarak geçici olarak saçlarının döküldüğünü kaydetti. Bu dönemlerde hastalarına peruk kullanabilecekleri tavsiyesinde bulunduklarını ifade eden Gümüşay, "Peruk kullanan hastaları bazen biz de fark etmeyebiliyoruz. Bu yöntemin hastalarımıza iyi geldiğini düşünüyorum. Tedavi sürecinde moralleri daha düzgün oluyor. Saçlarının döküldüğü dışarıdan fark edilmiyor. Bu anlamda olumlu katkıları oluyor" ifadelerini kullandı.