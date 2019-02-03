Kene ile mücadele için 5 bin kanatlı doğaya salındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kene ile mücadele kapsamında belediyeye ait üretim istasyonunda üretilen 5 bin kanatlı yaban hayvanı doğaya salındı.

Tokat'ta Erbaa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda faaliyetine başlayan Sülün ve Keklik Üretim İstasyonunda üretilen kanatlı yaban hayvanları kene ile mücadele kapsamında doğaya salınmaya devam ediliyor. Bugüne dek 3 bin keklik, bin sülün ve bin bıldırcının doğaya salındığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının taşıyıcı olan kenelerle yaptıkları mücadelenin son raporlamalarla birlikte, elde edilen göstergelerde başarı oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım: “Hem burada üretim yaptık, hem de ürettiğimiz keklik, sülün ve özellikle bıldırcını doğaya serbest bırakarak doğada yaşamı desteklemiş olduk. Bu yaparken de üretim kapasitemizi arttırmaya gayret ettik. Bunun için de kuluçka makinesi sayımızı ve kapasitesi yüksek makineleri buraya kazandırdık. Bakımların daha profesyonel olarak veteriner hekim tarafından yapılmasına gayret ettik. Ürettiğimiz bu keklik ve sülünleri yeri geldi vatandaşlarımızla beraber, yeri geldi çalışanlarımızla beraber doğaya kavuşturduk. Şuana kadar yaklaşık 3 binin üzerinde kekliği doğaya saldık. Bin taneye yakın bıldırcın bin taneye yakın sülünü de doğayla buluşturmuş olduk. Özellikle son yıllarda gelen raporlara ve istatistiklere göre de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının, özellikle Erbaa'da, Tokat'ta ve Sivas bölgesinde, tüm Türkiye'de azalım gösterdiğini görüyoruz. Bunun da sebebinin doğaya salınan bu keklik, sülün gibi kene ile mücadele eden hayvanlar olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.