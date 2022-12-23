Keser ve yabayla saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde keser ve yaba diye tabir edilen tarım aleti ile saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Üzümlü köyünde F.B. (60) ile oğlu E.B. (21), aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olan Muzaffer B. (47) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer B., baba ile oğlunun keser ve yaba ile saldırısına uğradı. Başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan şahıs Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Jandarma ekipleri baba ve oğlunu gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.