Keserli saldırıya 2 tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde keser ve yaba diye tabir edilen tarım aleti ile 1 kişiyi ağır yaralayan baba ile oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Üzümlü köyünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada keser ve yaba ile saldırıya uğrayan M.B. (47) ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B. (60) ile oğlu E.B. (21) jandarmadaki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından baba ile oğlu tutuklandı.

Öte yandan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde tedavi altına alınan M.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.