Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18-19 Mart 2019 tarihleri arasında 6 ülkeden sporcuların katılımı ile yapılan Wabba World Cup Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Tokat'lı sporcu Ersoy Çelik, Dünya Şampiyonu oldu. Türkiye'de profesyonel olarak vücut geliştirme sporuna 2010'da giriş yapan Çelik, 2015 yılında Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda kazandığı Dünya 3.'lüğünü, Dünya Şampiyonluğu ile taçlandırdı. Dünya Şampiyonluğu hedefini 47 yaşında yakalayan Ayçelik, profesyonel spor hayatına spor salonunda sporcular yetiştirerek devam edecek.

Kilo almak için başladı, Dünya Şampiyonu oldu

Kilo alma probleminden dolayı başladığı sporda Dünya Şampiyonu olduğunu belirten Ayçelik, "Kilo almamda yardımcı olması için vücut geliştirmeye başladım. Vücut geliştirme sporunda da başarıyı yakaladım. Yaklaşık 30 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Ara verdiğim yıllar oldu ama 20 yılım net spor salonlarında geçti. Dünya şampiyonluğu hedefimi ıskalamıştım. Dünya 3.'lüğü ile yetinmek durumunda kalmıştım. 2015'de Dünya 3.'sü olunca ara vermiştim ama rahat edemedim. İçimde uhde kalmıştı. Nitekim bu sene Dünya Şampiyonluğu'nu Tokat'a getirdim. Hazırlık döneminde çalışma yaparken bazı sıkıntılar yaşadım. İki ameliyat geçirdim, tendon koptu, sağ baş parmağımın tırnaktan sonraki kısmı koptu. Bunların ameliyatlarına rağmen antrenmanları bırakmadım. 7-8 aylık süreç geçirdik. Oturmuş bir kas kütlesinden ve tecrübemden dolayı bu işi başardım. Yoksa 2 ameliyat geçirip de Dünya Şampiyonu olan sporcu şimdiye kadar ben duymadım" dedi.

47 yaşında şampiyon oldu

Ayçelik, uzun yıllar vücut geliştirme sporu ile uğraşan birisi olarak bileğinin hakkı ile şampiyon olarak Türkiye'ye altın madalya getirdiği için gururlu olduğunu söyledi. Bundan sonraki hayatında bilgi, tecrübe ve başarılarını genç sporculara aktarmak olacağını ifade eden Ayçelik, "47 yaşında Dünya Şampiyonu oldum. Bu anlamda kendimi ailemi maddi ve manevi yormanın bir anlamı yok. Sporcu yetiştirmeye spor salonumda devam edeceğim. Biraz daha bu işlerin üzerine düşerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu

Şampiyondan vücut geliştirme sporunu yapacaklara tavsiyeler

Vücut geliştirme sporuna ilgi duyanlara tavsiyelerde bulunan Ayçelik, bilinçsiz yapılacak olan beslenme ve çalışmaların insan sağlını etkileyebileceğini ifade ederek, "Bu sporu yapmak isteyenlere bilmedikleri destekleme ürünleri kullanmamalarını tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'de satılan ürünlerin yüzde 90'ı sahte. Bu sporda kendini hoca olarak tanıtanların yüzde 90'ı da hoca değil" ifadelerini kullandı.