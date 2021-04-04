Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

Tokat'ta geçici nüfus cüzdanı çıkartılarak polis ekipleri ile sınav salonuna götürülen öğrenci, 3 dakika ile sınavı kaçırdı.

Tokat'ta Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavına girecek öğrencilerden kimliklerini kaybedenler, nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayanlar nüfus müdürlüğüne koştu. Vesikalık fotoğraf çekilmesi gereken öğrenciler kısıtlama nedeniyle fotoğrafçıların kapalı olması dolayısıyla şok yaşadı. Devreye polis ekipleri girerken, fotoğrafçıya ulaşılarak iş yerini açması sağlandı. 11 öğrenci fotoğraf çektirerek nüfus müdürlüğüne başvurdu. Anne ve babaları ile nüfus müdürlüğüne giden öğrenciler geçici kimlik belgelerini çıkarttı. Oldukça heyecanlı olan öğrenciler sınava yetişmeme korkusu yaşarken devreye polis ekipleri girdi. Polis ekipleri öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirmek için zamanla yarıştı. 10 öğrenci sınava yetişirken 1 öğrenci okulun uzak olması ve işlemlerin son dakikada yapılması nedeniyle sınava yetişemedi. 3 dakika ile sınavı kaçıran öğrenci büyük üzüntü yaşadı.