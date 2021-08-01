İhlas Haber Ajansı

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Kimliğini kaybeden adaylar nüfus müdürlüğüne koştu

Tokat’ta KPSS’ye girecek adaylardan kimliğini kaybedenler nüfus müdürlüğüne koştu.

Tokat'ta KPSS'ye girecek adaylardan kimliğini kaybedenler nüfus müdürlüğüne koştu.


Tokat'ta, Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girecek olan adaylardan kimliklerini evde unutan, kaybedenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan adaylar polis ekiplerinden yardım istedi. Sınava dakikalar kala geçici kimliklerini çıkartan 4 aday polis araçları ile sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

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