İhlas Haber Ajansı

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Kimliklerini kaybettiler, zamanla yarıştılar

Tokat’ta sınav günü kimliğini kaybeden adaylar Nüfus Müdürlüğüne koştu.

Tokat'ta sınav günü kimliğini kaybeden adaylar Nüfus Müdürlüğüne koştu.


Tokat'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna girecek olan adayların bazıları girecekleri okulların kapısından döndü. T.C. kimlik kartını kaybeden, ehliyetle sınava alınmayan, nüfus cüzdanında fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen 3 aday Nüfus Müdürlüğüne koştu. Müdürlüğe gelen adaylar, biyometrik fotoğraf için müdürlüğün yakınında bulunan fotoğrafçıya yönlendirildi. Adaylar fotoğraf çektirdikten sonra İl Nüfus Müdürlüğünden geçici kimlik belgelerini aldı. Sınava dakikalar kala stres yaşayan adaylar, koşarak sınav yerlerine gitti.

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