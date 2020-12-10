Tokat'ta bakımevinde hayatını kaybeden kimsesizi, son yolculuğuna protokol uğurladı.

Tokat'ta, yaklaşık 13 yıldır bakımevinde yaşayan zihinsel engelli Zöhre Şahin (57) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Kimsesi olmayan Şahin'i Tokat Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir son yolculuğuna uğurladı. Kimsesizler Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde anne ve babasını kaybeden Şahin'in 2007 yılında sokakta polisler tarafından bulunarak bakım evine yerleştirildiği öğrenildi.