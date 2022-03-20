Kırımızı ışıkla bekleyen otomobile tır çarptı: 1 yaralı

Tokat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Geyras Mahallesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim K. idaresinde Volkswagen Passat marka otomobile Kazakistan uyruklu Mohammed P. idaresindeki iplik yüklü tır arkandan çarptı. Sürüşücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje çarparak durabildi. Kazada hafi şekilde yaralanan tır sürücüsü ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.