Kırmızı ışıkta glütensiz kurabiye

Tokat'ta Çölyak farkındalık günü dolayısı ile kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerine yoldan geçen vatandaşlara iftarlık glütensiz kurabiye dağıtıldı.

Tokat Valiliği tarafından yürütülmekte olan Çölyakla Yaşam projesi kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan glütensiz kurabiye yapıldı. Kurabiyeler öğrenciler tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta vatandaşlara iftarlık olarak dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Dünya Çölyak farkındalık günü dolayısı ile çölyak hastaları için hazırlanan kurabiyeleri vatandaşlara dağıtarak farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Çölyak hastası olan öğrenciler glütensiz gıdalara ulaşımını kolaylaştırmak için çalışma yaptıklarını beliren Müdür Küçükali, “Okullarımızda çölyak hastası olan öğrencilerimizi tespit ettik. Bu öğrencilerimizin glütensiz gıdalara ulaşımlarını kolaylaştırmak için okul kantinlerimize glütensiz gıdaları gönderdik. Kantinlerden bu gıdaları alıp faydalanabiliyorlar. Meslek liselerimizde öğrencilerimiz bu öğrencilerimiz için glütensiz yiyecekler ürettiler” diye konuştu.