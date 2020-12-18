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Kış güneşinin tadını çıkardılar

Yurdun doğusunda kış mevsimi kendini hissettirirken, Tokat’ta yazdan kalma günler yaşanıyor.

Yurdun doğusunda kış mevsimi kendini hissettirirken, Tokat'ta yazdan kalma günler yaşanıyor.


Tokat'ta, kış mevsiminde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı. Kent merkezinde iki gündür güneşli hava etkili oldu. Bir süredir evlerinden çıkamayan vatandaşlar Yeşilırmak kenarında yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı. Korona virüs önlemlerine özen gösteren vatandaşlar farklı bir gün geçirdi. Baz vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek parka yanlarında getirdikleri çayı yudumladı. Çocuklarda parkta salıncağa binerek eğlendi.

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