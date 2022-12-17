Kış güneşinin tadını çıkarttılar

Tokat'ta vatandaşlar çocukları ile birlikte park ve bahçelerde kış güneşinin tadını çıkarttı.

Havaların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Tokat'ta termometreler 12 dereceyi gösterdi. Güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte vatandaşlar parklarda güneşin tadını çıkarttı. Çocuklar anne ve babaları ile birlikte kentteki park ve bahçelerde doyasıya eğlendi. Kimi vatandaşlar ise Yeşilırmak kenarında yürüyüş yaparak temiz hava aldı. Parklarda eğlenen çocuklar kar yağışını, kardan adam yapmayı özlediklerini söyledi. Vatandaşlardan bazıları da yağışlı bir hava beklerken yazdan kalma gün yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, meteorolojik verilere göre ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren kademeli olarak azalması bekleniyor.