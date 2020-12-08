İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi

Tokat’ta kısıtlamanın başladığı dakikalarda kaza yapan alkolü sürücüye 7 bin 328 lira para cezası kesildi.

Tokat'ta kısıtlamanın başladığı dakikalarda kaza yapan alkolü sürücüye 7 bin 328 lira para cezası kesildi.



Kaza, Tokat Devlet Hastanesi arkasından geçen yolda kısıtlamanın başladığı saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğulbey Mahallesi kanal yolunda ilerleyen H.G. (27) idaresindeki 55 ABV 786 plakalı Nissan marka pikap yaklaşık 15 metre yükseklikten ana yola uçtu. Kaza yapan araçtan şahıs kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın 80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve muayenesiz araç kullanmaktan toplam 7 bin 328 lira idari para cezası uygulandı.


Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaza mahallinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.