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Kısıtlamada 19 Mayıs'a özel kutlama

Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediyenin bando takımı kısıtlama nedeniyle TIR dorsesinde sokak sokak gezerek konser verdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediyenin bando takımı kısıtlama nedeniyle TIR dorsesinde sokak sokak gezerek konser verdi.


Erbaa Belediyesi bando takımı Pandemide 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel kutlama programı düzenledi. Özel olarak dizayn edilen tırın vagonunda yerini alan bando takımı konser verdi. Gece saatlerinde mahalleleri dolaşan tırdan yükselen müzik seslerini duyan vatandaşlar balkon ve evlerinin camlarına çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ile şarkılara eşlik eden vatandaşlar neşeli dakikalar geçirdi. Tırın dorsesinde belediye bandosunun farklı enstrümanlarla verdiği konser ilgi gördü.

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