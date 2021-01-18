İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamada ava çıkanlara ceza yağdı

Tokat’ta kısıtlamanın uygulandığı hafta sonu ava çıkan 5 kişiye 20 bin 965 lira para cezası uygulandı.

Tokat'ta kısıtlamanın uygulandığı hafta sonu ava çıkan 5 kişiye 20 bin 965 lira para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri kısıtlamanın olduğu hafta sonu uygulama yaptı. Merkeze bağlı Çamlıbel Devlet avlağı ve Alan köyü mevkiinde yapılan av koruma kontrollerinde usulsüz avlama yapan 5 kişi tespit edildi. Şahıslara kaçak avlanma, maske takmamak ve kaçak avlanmaktan dolayı kişi başı 4 bin 193 lira olmak üzere toplam 20 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.