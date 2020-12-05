Kısıtlamada onları unutmadılar

Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler sokak hayvanlarına kaldı. Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ise unutulmadı. Yeraltı çarşısı esnaflarından karı - koca özel izin alarak sahiplendikleri kedileri besledi. Ömer Çörekçi (60) kedileri için özel izin aldıklarını ifade ederek, “Hayvanlara karşı özel bir sevgim var. Devamlı bakımlarını yapıyorum, yemlerini sularını veriyorum. 7 tane kedimiz var. Bize çok alışkınlar” dedi.

Yasemin Çörekçi ise 12 ayı baktıkları kedileri sokağa çıkma kısıtlaması süresince de ihmal etmediklerini belirterek, “Kısıtlamalarda onların karınlarını doyurup yemeklerini, sütlerini veriyoruz. Bugünde onlar için izin alarak beslemeye geldik. Kediler bana çok düşkün, bende onları çok seviyorum. Hayvan sevgisi çok farklı bir şey. Hayvanları sevmek lazım. Hayvanları sevmeyen insanları sevemezmiş, merhameti olmazmış” diye konuştu. Kısıtlamada hayvanların daha rahat dolaştığını belirten Çörekçi, ”Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı. Biraz daha rahat etsin onlarda” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde, şehrin birçok noktasında ekipler köpek ve kedilere mama, kuşlara yem bırakıldığı görüldü.