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Kısıtlamada sokaklar atlara kaldı

Tokat’ta sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile boşalan caddeler başıboş atlarla eşeğe kaldı.

Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile boşalan caddeler başıboş atlarla eşeğe kaldı.


Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boşalan cadde ve sokaklar ilginç görüntülere sahne oluyor. Tokat'ta kısıtlamanın başladığı gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda başıboş durumda bulunan iki at ile bir eşeğin dolaşması kameralara yansıdı. Bir taksici tarafından cep telefonu ile görüntülen eşek ve atların cadde ortasında koşması sıra dışı görüntüler oluşturdu. Sokakların sakin olması nedeniyle caddede koşturan atların görüntüsü izleyenleri şaşırttı.

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