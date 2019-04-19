Kitap okudular, madalya kazandılar

Tokat'ta üçüncüsü düzenlenen okuma kültürü ödül töreninde dereceye giren öğrencilere madalya takıldı.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin solo ve koro olarak seslendirdiği şarkı ve türkülerinin ardından okul sınıf ve bireysel en çok kitap okuma alanlarında ödüller ve madalyalar Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol mensupları tarafından verildi. 54 anaokulunun yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 41 öğrenci, öğretmenlerine ödül takdim edildi. Ayrıca törende Peygamber efendimizin hayatı temalı kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Törende konuşma yapan Vali Balcı, Tokat'ı Türkiye'nin çeşitli, zengin kitaplarının bulunduğu bir il haline getireceklerini ifade ederek, “2023 Tokat doğrultusunda Eğitim Tokat'ın ana bileşenlerinden biri olan Kitap Tokat kapsamında projelendirip, Tokat'ı kitabın başkenti yapacağız demiştik. Bunun içinde öğretmenlerimiz canla, başla, aşkla şevkle bu işi üretiyorlar. Tokat'ta bu projeyi sahiplendi. Zaten altyapısı vardı. Kitap, bilgiye ulaşmanın en kolay yolu ve yeni bir şeyler öğrenmenin en güzel yoludur. Bundan dolayı çok önemsiyorum” dedi.

Vali Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun da katkıları ile bebek kütüphanesi, halk kütüphanesini ve çocuk kütüphanesini yapacaklarını ifade ederek, “Bu yıl hazırlıklar bitmek üzere 50 tane de zenginleştirilmiş z kütüphane yapacağız. Hedefimiz bütün anaokulu, ilkokullar ve liseler. Önceliğimiz anaokulları ve ilkokullar olacak. İnşallah kütüphane açısından da Türkiye'nin en çok Z kütüphanesi olan ili haline geleceğiz. Kitap okumaya teşvik etmeli, bu işe omuz vermemiz lazım” diye konuştu.