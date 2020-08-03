İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan Nihat Çakmak’ın cenazesi memleketi Tokat’ta toprağa verildi.

Kocaeli'de denizde boğulan Nihat Çakmak'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre; Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı sahilinde denize giren Nihat Çakmak (38) boğularak hayatını kaybetti. Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesi Hebüllü mahallesine getirildi. Bekar olduğu öğrenilen Çakmak'ın cenazesi sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında Çakmak'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.