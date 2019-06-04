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Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kameralara yansıdı

Tokat’ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tokat'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.


Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'ndan dönen vatandaşlar yol ortasında kafa kafaya kavgaya tutuşan koçların o anlarını kayda aldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otomobilde çalan oyun havaları eşliğinde koçların kafa tokuşturması ilginç görüntüler oluşturdu. Baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı. Yoğun ilgi gören görüntüler beğeni topladı.

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