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Komşularının hayatından endişe ettiği yaşlı adam ölü olarak bulundu

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü olarak bulunurken, otopside kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü olarak bulunurken, otopside kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyünde tek başına yaşayan Mustafa Kartal'dan (80) bir süre haber alamayan komşuları yaşlı adamın hayatından endişe ederek evine girdi. Yatak odasında hareketsiz şekilde yatıyor vaziyette bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini anlayan komşuları olayı jandarmaya bildirdi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Cumhuriyet savcısının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside yaşlı adamın kalp krizi geçirerek öldüğü tespit edildi. Otopsi işlemlerinin ardından 3 çocuk babası yaşlı adamın cenazesi köyünde toprağa verildi.

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