Kontrolden çıkan araç iş yerine daldı

Tokat'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç 3 otomobile çarparak bir kırtasiyeye daldı. Kaza anında yol üzerinde yayanın bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Çeçenistan Caddesi'nden sabah saatlerinde bir iş yerine otomobilin çarpmasının ardından kazanın olduğu yerin karşı tarafında saatler sonra ikinci bir kaza meydana geldi. Üniversite hastanesi yolundan şehir merkezine ilerleyen Ekrem Tayyip K. idaresindeki 07 CUD 97 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 3 otomobile çarparak kırtasiye dükkanına girdi. İş yerinin camını kırarak ön tarafının bir bölümü dükkan içine girmesi sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Oldukça işlek olan yol üzerinde kaza anında yayanın bulunmaması olası bir faciayı önledi. İş yerinde ve 4 araçta maddi hasar oluşurken, kazayı yara almadan atlatan sürücü olayın şokunu yaşadı. Ekrem Tayyip K. aracın kayması sonucu kaza yaptığını ileri sürerek, “Aniden oldu, önüme çıkanda olmadı bende nasıl olduğunu anlayamadım. Hızım fazla değildi. Frenle gazı o anda karıştırmış olabilirim. Yıllardır araç kullanıyorum Çamlıbele gidip geliyorum burnum kanamadı. Burada araba durduk yere kaydı. Bende anlamadım şok oldum” diye konuştu.

Park halinde otomobilde otururken bir aracın kendi aracına çarparak iş yerine girdiğini ifade eden Oğuzhan Beyazıt, “Otomobilim park halinde içinde oturuyordum o anda birden araç çarparak dükkana girdi. Saniyelik bir olaydı, biraz hızlı idi” diye konuştu.

Kısa süreli yolun tek yönlü trafiğe kanadığı yol araçların çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.