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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı: 4 yaralı

Tokat’ta sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu araç takla attı, kazada 4 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel T Tipi Cezaevi yakınlarında meydana geldi.

Tokat'ta sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu araç takla attı, kazada 4 kişi yaralandı


Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel T Tipi Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Araç sürücüsü E.İ yola aniden fırlayan köpeği ezmemek için 06 KGK 44 plakalı otomobili ile manevra yapınca takla atarak yolun kenarına savruldu. Ters dönen otomobilin sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile araç içerisinden çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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