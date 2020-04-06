Korona virüs tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla taburcu edildi

Tokat'ta, korona virüs salgını nedeniyle çalıştığı hastanede enfekte olan 32 yaşındaki hemşire Özlem Şirinyar, tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

Turhal Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyaşar, korona virüse yakalandı. Enfekte olan sağlık çalışanı Turhal Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesinde 4 günlük tedavisinin ardından Şirinyar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 6 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Özlem hemşire hastaneden taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde izole olarak kontrol altında tutulacak olan sağlık çalışanı meslektaşları tarafından alkışlarla evine gönderildi.