Korona virüs vakaları arttı, maske takan azaldı

Türkiye'de vaka yoğunluğunun iki haftadır artış gösterdiği ilerden Tokat'ta vatandaşlardan birçoğunun maskesiz caddelerde dolaştığı gözlemlendi.

Türkiye'de 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il içerisinde Tokat 4. sırada yer aldı. Her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Tokat, 237.51 oranına yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloda Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum en çok artış olan iller oldu. Tokat'ta vatandaşların birçoğunun korona virüs önlemlerini umursamadığı görüldü. Gaziosmanpaşa Bulvarı Meydan Çarşısı bölgesinde vatandaşlardan kimisinin maskesini çene altına, kiminin koluna takarak yürüdüğü görüldü.