İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüse karşı dezenfeksiyon ünitesi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde korona virüsüne karşı önlem amacıyla çeşitli noktalara el dezenfekte istasyonları oluşturdu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüsüne karşı önlem amacıyla çeşitli noktalara el dezenfekte istasyonları oluşturdu.


Erbaa Belediyesi COVID-19 virüsüne karşı önlem amacıyla ilçede temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlara el dezenfekte istasyonları oluşturdu. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilk etapta 20 noktada oluşturduğumuz istasyonların sayısını ilerleyen günlerde daha da arttıracaklarını ifade ederek, “Erbaa Belediyesi olarak şehrimizin tüm noktalarında gerekli bütün önlemleri almaya devam ediyoruz. Memleketimiz inşallah bu badireyi de bir an önce atlatır. En kısa sürede normal yaşantımıza geri döneriz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.