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Korona virüsüne karşı okulda dezenfektan üretimi

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümünde öğrenciler öğretmenleri ile birlikte korona virüsüne karşı daha düşük maliyette dezenfektan üretiyor.


Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatları ile yurt genelinde okullarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Okullarda kullanılan hijyen solüsyonu ihtiyacı ise 8 ildeki 26 meslek lisesinde tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri temizlik ürünü üretimini askıya alarak okullar için dezenfekte maddesi üretmeye başladı. Hipoklorit ve saf suyun karışımından yapılan dezenfektan maddesine güzel kokması için esans ilave edilerek karışım özel plastik tanklarda hazırlanıyor. Hazırlanan dezenfektan okullarda püskürtme yapılmak suretiyle uygulanarak hijyen sağlanıyor.



Korona virüsüne karşı dezenfektan üretiyorlar


Okul Müdürü Vahap Gül, 9 farklı temizlik maddesi üretimi yaptıkları okullarında korona virüsüne karşı dezenfektan üretmeye başladıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının talimatı ile il genelindeki okulların dezenfekte edilmesi için üretim yaptıklarını ifade eden Gül, “Temizlik ürünleri ham madde olarak alıyoruz. Belirli formüller oranında karışımlar yaparak üretim tanklarında depolamasını yapıyoruz. Daha sonra bidonlara doldurulan dezenfektanlar okullara gönderiliyor” dedi.



Piyasaya göre daha hesaplı


Müdür Gül, okulda üretilen dezenfektanların fiyatının piyasanın oldukça altında olduğunu belirterek, “Bu ara ham madde fiyatları yükselirse ona paralel olarak fiyatlarımız artabilir. Bizim amacımız kar elde etmek değil. Asıl derdimiz öğrencilerle birlikte üretim yaparak onların öğrenmelerini sağlamak hemde ülke ekonomisine katkı sağlamak” diye konuştu.

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